Gökyüzünde görülen nesne hayrete düşürdü

Meksika'da gökyüzünde görülen ve amatör kameraya kaydedilen görüntü herkesi şaşırttı. Sosyal medyada yayılan görüntü kullanıcılar arasında da çeşitli görüşlerin oluşmasına neden oldu. Yolda seyahat ederken gökyüzündeki tuhaf nesneyi fark eden bir kadın, bu görüntüleri hemen kayda aldı. UFO iddialarını gündeme getiren bu görüntü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. İnanan ve inanmayan kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum aldı. Ayrıca 2018 yılında sosyal medyada çok sayıda kullanıcıya yayılan ilk UFO iddiasıyla paylaşılan görüntü olduğu da notlar arasında yerini aldı.

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