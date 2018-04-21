Gökten düşen cisim görenleri şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde Taylan'da yaşanan ilginç bir olayın görüntüsü sosyal medyada merak konusu oldu. Bir araç kamerasına yansıyan görüntü olay anını saniye saniye kaydetti.

Araçlar yolda seyrederken nereden geldiği bilinmeyen bir nesne aniden otomobilin önüne düşüyor ve yuvarlanarak yok kenarında duruyor. Sert ve yassı bir şekle sahip olan ilginç nesenin ne olduğu konsunda herhangi bir açıklama olmadı. Ancak aracından inen sürücü şaşkınlık içinde nesneyi incelemeye gidiyor. Yaşanan tüm bu görüntü arkada bulunan başka bir aracın kamerasına kaydediliyor. İşte o anlar...