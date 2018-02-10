Gökhan'ın yeni imajı işe şaşırttı

Nişantaşı’nda objektife takılan ve ilginç saç stiliyle dikkat çeken Gökhan Özoğuz, 14 Şubat alışverişine mi çıktığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Sevgi bir günle sınırlı olmaz.” Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. İmajını yenileyen, saçlarını kazıtıp arkada küçük bir kuyruk bırakan Özoğuz, tarzıyla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, “Sevgililer Günü için alışverişe mi çıktınız?” diye sorulunca şunları söyledi:“Hayır, iş görüşmesi için geldim. Zaten bana göre sevgi bir günle sınırlı değildir. Bu bana biraz ticari geliyor. Kutlayanlara lafım yok tabii, sonuçta herkesin kendi düşüncesi.”

