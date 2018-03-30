Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler'den ayrılıyor mu ilk açıklama!

Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'den, başrol oyuncularından dizinin Oya'sı Gökçe Bahadır'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Ufak Tefek Cinayetler'in yapım şirketi Ay Yapım'dan ilk açıklama geldi. Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayeler'den ayrılıyor mu?

Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler'den ayrılıyor mu ilk açıklama!

Ufak Tefek Cinayetler, Star TV ekranlarında bağımlılık yaratarak yolunda ilerlemeye devam ediyor. Her ne kadar izleyici, dizinin senaryosunun son zamanlarda çok durağanlaştığından şikayetçi olsa da, izlemeden de duramıyor. Lise yıllarından bu yana arkadaş olan dört kadın 'Oya, Arzu, Merve, Pelin'in hikayesinin anlatıldığı dizi, entrikaları ve gerçek cinayetleri ile gündem de düşmeyecek gibi...

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Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler'den ayrılıyor mu ilk açıklama!

Ancak önceki günlerde yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır'ın gelecek sezon dizide olmayacağı onun yerinde diziye Bensu Soral'ın geleceği söyleniyordu. Bu iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki Gökçe Bahadır gerçekten diziden ayrılıyor mu?

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Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler'den ayrılıyor mu ilk açıklama!

Konu hakkında Ufak Tefek Cinayetler'in yapım şirketi Ay Yapım'dan ilk açıklama geldi. Ay Yapım tüm bu iddialara şu sözlerle yanıt verdi: 'Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır'ın ayrılacağını yönelik internette yazılan haberler asılsızdır. Gökçe Bahadır ve tüm ekibimiz büyük bir uyum içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Şirketimizin resmi kanallarından paylaşılmayan hiçbir habere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Her Salı akşamı olduğu gibi bu hafta da sizlerle olmayı heyecanla bekliyoruz.'

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Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler'den ayrılıyor mu ilk açıklama!

İŞTE AY YAPIM'IN O AÇIKLAMASI; Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

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