Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler'den ayrılıyor mu ilk açıklama!

Ufak Tefek Cinayetler, Star TV ekranlarında bağımlılık yaratarak yolunda ilerlemeye devam ediyor. Her ne kadar izleyici, dizinin senaryosunun son zamanlarda çok durağanlaştığından şikayetçi olsa da, izlemeden de duramıyor. Lise yıllarından bu yana arkadaş olan dört kadın 'Oya, Arzu, Merve, Pelin'in hikayesinin anlatıldığı dizi, entrikaları ve gerçek cinayetleri ile gündem de düşmeyecek gibi...