Göğüslerini dikleştirmek istedi faciayla sonuçlandı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da, kentin en ünlü plastik cerrahlarından birine giden 32 yaşındaki Ekaterina Kiseleva ameliyat sonrasında sorun yaşamaya başladı. İki çocuk annesi kadın 'göğüslerini dikleştirmek' için doktora gitmeye karar verdi. Doktor Grigory Perekrestov, hastalarıyla selfie çekmesiyle tanınıyordu. Ameliyattan sonra her seferinde olduğu gibi hastasıyla yeniden selfie çekti.

2 bin eurodan fazla para ödeyen Ekaterina Kiselava, ameliyat masasından kalktığında kalbinde bir sorun hissetti. Operasyona müdahale etmeye kalkan kardiyolog doktor kadının duran kalbini çalıştıramadı, ambulans geldiğinde ise her şey için çok geç olmuştu. Ekaterina Kiselava maalesef hayatını kaybetti. Anne Kiseleva, "Tüm şikayetlerimiz silindi, çağrılarımız geri çevrildi. Umudumuzu kaybettik. Kızım tamamen sağlıklıydı. Güzel, sağlıklı ve zeki bir kadın bu canavarların eline emanet edilmiş" diyor.