Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole yuvarlandı.

KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 16 KİŞİ YARALANDI Kazada, minibüsteki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 16 düzensiz göçmen yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.