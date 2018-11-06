Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlatırken kilo vermeye giden yolda bazı ipuçları verdi

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlatırken kilo vermeye giden yolda bazı ipuçları verdi

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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Kışın metabolizmanız iyice yavaşlıyor. Yavaşlayan metabolizmayla birlikte hareketsizlik de istenmeyen kilolara neden oluyor. Böylece göbekte ve kalçada yağlanmalar başlıyor. Fazla kilolalardan kurtulmanın yollarından biri de metabolizmanızı hızlandırmaktan geçiyor. Hızlı metabolizma zayıf kalmanın anahtarı gibi görülürken, yapılan çalışmalar bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlatırken kilo vermeye giden yolda bazı ipuçları verdi.

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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!


METABOLİZMA HIZLANDIRICI BESİNLER Zencefil: Metabolizmayı hızlandıran zencefil, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.

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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Acı biber: Acı bibere acılığını veren kapsaisin vücut sıcaklığını yükselterek iştahın frenlenmesine ve tokluğun uzamasına, metabolizmayı hızlandırarak, yakılan kaloriyi artırmaya yardımcı oluyor.

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