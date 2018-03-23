Gizemli minik mumyanın sırrı çözüldü

California Universitesi, San Francisco Universitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından “Ata” ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koydu. Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun mumyalanmadan 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkardı.