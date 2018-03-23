Gizemli minik mumyanın sırrı çözüldü

2003 yılında Şilİ’de bulunan ve bir uzaylıya ait olabileceği iddia edilen, 15 cm uzunluğundaki mumyanın çeşitli genetik hastalıklardan muzdarip cüce biz kız çocuğuna ait olduğu ortaya çıktı. 2003 yılında, Şilİ’deki Atacama bölgesinde, deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunan, koni şeklindeki bir başa ve 15 cm uzunluğu sahip mumyanın bir uzaylıya ait olabileceği iddia edilmişti.
İspanyol bir koleksiyoncu tarafından bulunup, ortaya çıkarılan mumya ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin uzaylıların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.
California Universitesi, San Francisco Universitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından “Ata” ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koydu. Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun mumyalanmadan 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkardı.
Diğer taraftan “Ata” nın 6-8 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Bilim insanları, çocuktaki genetik bozukluğun rahim içindeyken de kemiklerinin büyümesine neden olabileceğini, bu yüzden mumyanın prematüre bir bebeğe de ait olabileceğini düşündüklerini bildirdi.
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