GetContact numara sorgulama nedir? 1 ay ücretsiz indirip kullanan...

GetContact programı bir numara sorgulama hizmeti. Ancak GetContact programı indirip kullanacaklar şunu bilmeli ki bu program rehberinizi herkesin kullanımına açıyor. Peki programın avantajı nedir, ücretli mi nereden nasıl indiriliyor diyorsanız gerekli bilgileri de verelim.

GetContact numara sorgulama nedir? 1 ay ücretsiz indirip kullanan...

Arkadaşım beni rehberine 'ne diye' kaybetmiş? Bu meraka kapılanlar GetContact programını indirip kuruyorlar. Peki nedir bu Getcontact programı, telefonunuza indirmeli misiniz? Önce programın temel amacını söyleyelim. Bu aslında bir numara sorgulama hizmeti. GSM şirketlerinin ücretli olarak verdiği 'arayan numara kime ait' sorusunun yanıtını bu program kullanıcıların rehberinden yanıtlıyor. GetContact programı 1 ay ücretsiz sonrasında aylık ücrete tabi. Bu programı indirip kullanmayı düşünüyorsanız öncelikle TEHLİKELİ yönünü bilmeniz gerekiyor.

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GetContact numara sorgulama nedir? 1 ay ücretsiz indirip kullanan...

GETCONTACT PROGRAMI İNDİRMELİ Mİ TEHLİKESİ NE? : Kullanıcılara bir çok cazip hizmet sunan GetContact programı rehberinizi ortak kullanıma açıyor. Programı indirip ERİŞİME İZİN ver dediğiniz anda bu programı kullanan herkes sizin rehberinizi görebiliyor. Haliyle hem kişisel mahremiyetiniz kalmıyor hem de cep telefonunuzda bir güvenlik açığı oluşuyor. Bu tarz programların daha önce yasaklandığını da sizlere hatırlatalım.

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GetContact numara sorgulama nedir? 1 ay ücretsiz indirip kullanan...

ARKADAŞIM BENİ NASIL KAYDETMİŞ : Bu uyarılara ve risklere rağmen programı denemeye kararlı mısınız? O zaman sizlere GetContact programını android ve ios işletim sistemi olan telefonlara nasıl indiriceğiniz ve kullanacağınız hakkında bilgiler verelim. Programın cazip yönü 'numara sorgulama' ve arkadaşınızın sizi rehberine hangi isimle kaydetmiş olduğunu görme imkanı. Öncelikle belirtelim ki arkadaşınızın rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu görebilmeniz için onun da bu programı kullanıyor olması gerekiyor.

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GetContact numara sorgulama nedir? 1 ay ücretsiz indirip kullanan...

GETCONTACT İNDİRİP NUMARA SORGULAMA : Numara sorgulama programı denilen GetContact programını iphone telefonlar için Apple Store'dan android programlar için de google üzerinden indirebiliyorsunuz. Programı indirdikten sonra numaranızı, profil bilgilerinizi giriyorsunuz. Ardından Sorgu bölümünden GetContact veritabanında kayıtlı numaraları sorgulayabilirsiniz.

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