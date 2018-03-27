GetContact numara sorgulama nedir? 1 ay ücretsiz indirip kullanan...

ARKADAŞIM BENİ NASIL KAYDETMİŞ : Bu uyarılara ve risklere rağmen programı denemeye kararlı mısınız? O zaman sizlere GetContact programını android ve ios işletim sistemi olan telefonlara nasıl indiriceğiniz ve kullanacağınız hakkında bilgiler verelim. Programın cazip yönü 'numara sorgulama' ve arkadaşınızın sizi rehberine hangi isimle kaydetmiş olduğunu görme imkanı. Öncelikle belirtelim ki arkadaşınızın rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu görebilmeniz için onun da bu programı kullanıyor olması gerekiyor.