George Cloney Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın çöpçatanlığını yapıyor!

ABD’li magazin dergisi “Star'ın” iddiasına göre Brad Pitt ve Jennifer Aniston George Clooney tarafından ayarlanan gece buluşmalarında sık sık bir araya geliyor. Dergiye konuşan bir kaynak, “Brad Pitti'i Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra arayan ilk kişi George Clooney'di. Jennifer Aniston'un, Justin Theroux ile ayrılacağını duyurmasının ardından, Pitt’i eski ilişkisine bir şans daha vermesi için cesaretlendirdi” ifadelerini kullandı.



