George Cloney Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın çöpçatanlığını yapıyor!

ABD’li magazin dergisi “Star'ın” iddiasına göre Angelina Jolie ile yollarını ayıran Hollywood'un yakışıklı aktörü Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston ile George Clooney'in organize ettiği gece buluşmalarında sık sık bir araya geliyor.

George Cloney Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın çöpçatanlığını yapıyor!

ABD’li magazin dergisi “Star'ın” iddiasına göre Brad Pitt ve Jennifer Aniston George Clooney tarafından ayarlanan gece buluşmalarında sık sık bir araya geliyor. Dergiye konuşan bir kaynak, “Brad Pitti'i Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra arayan ilk kişi George Clooney'di. Jennifer Aniston'un, Justin Theroux ile ayrılacağını duyurmasının ardından, Pitt’i eski ilişkisine bir şans daha vermesi için cesaretlendirdi” ifadelerini kullandı.

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George Cloney Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın çöpçatanlığını yapıyor!

Kaynak, eski eşler için Clooney’in ilk buluşmayı 3 Mart’ta Beverly Hills’de gerçekleştirdiğini ifade ederek, ikilinin bu buluşmada oldukça rahat göründüğünü ve eski günler hakkında sohbet ettiğini belirtti. Jeninifer Aniston ile Brad Pitt 2000 ile 2005 yılları arasında evli kalmış, Pitt’in Mr. &Mrs. Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından, ünlü çift ayrılık kararı almıştı.

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George Cloney Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın çöpçatanlığını yapıyor!

Pitt ile Jolie, 2005’ten beri süren ilişkilerini 2014 yılında resmiyete dökmüş ve 3’ü evlatlık olan 6 çocuk sahibi olmuşlardı.

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George Cloney Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın çöpçatanlığını yapıyor!

"Brangelina", geçen yılın ekim ayında boşanma kararı almıştı.

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