Genetiği değiştirilen bebekler aramızda bilim dünyasını sarsan iddia gerçek çıktı

ÇİN’de bir araştırmasının kasım ayında tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larında HIV virüsüne karşı bağışıklık sağlayan bir değişiklik yaptığına yönelik iddiaları doğrulandı. Böylece dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebekleri Çin'de doğmuş oldu.

Genetiği değiştirilen bebekler aramızda bilim dünyasını sarsan iddia gerçek çıktı

ÇİN'İn Shenzen kentinde kasım ayında dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebekleri doğdu. Araştırmacı He Jiankui'nin kasım ayında tüp bebek tedavisi yöntemi ile doğan ikiz kız bebeklerin genlerinde değişiklik yaptığını ileri sürmüştü. He, bebeklerde HIV virüsünün hücreye girmesine izin veren bir proteini oluşturan CCR5 genini devre bıraktığını belirtmişti.

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Genetiği değiştirilen bebekler aramızda bilim dünyasını sarsan iddia gerçek çıktı

Xinhua'nın aktardığına göre, doğumdan sonra yapılan soruşturmanın ardından He'nin açıklaması resmen doğrulandı. Çalışma üzerinde yapılan soruşturmada bebeklerin genetiğinin gerçekten değiştirildiği, ancak He'nin yasalara aykırı hareket ettiği öğrenildi. Soruşturmacılardan gelen açıklamada "Bilim insanı yabancı personelin de aralarında bulunduğu bir ekip kurdu ve yasalara aykırı olarak insan geni üzerinde değişiklik yapmak için güvenli olmayan bir teknoloji kullandı" ifadeleri kullanıldı.

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Genetiği değiştirilen bebekler aramızda bilim dünyasını sarsan iddia gerçek çıktı

ÇİFTLER ÜZERİNDE DENEY YAPTI..Diğer yandan açıklamaya göre, He iki yıl boyunca araştırmalarında etik incelemeler sırasındaki sonuçlarda sahtecilik yaparak, deneyini 8 çift üzerinde gerçekleştirdi. Deneyleri sonucunda iki hamilelik yaşandı. Annelerden biri ‘Luna' ve ‘Nana' isimli ikizleri doğurdu, diğer anne ise hâlâ hamile ve gözetim altında.

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Genetiği değiştirilen bebekler aramızda bilim dünyasını sarsan iddia gerçek çıktı

CEZA ALACAK MI? Soruşturmacılar He ve ekibinin yasa gereği cezalandırılacağını, ikizlerin de tıbbi gözlem altında tutulacağını söyledi.

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