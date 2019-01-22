Genetiği değiştirilen bebekler aramızda bilim dünyasını sarsan iddia gerçek çıktı

Xinhua'nın aktardığına göre, doğumdan sonra yapılan soruşturmanın ardından He'nin açıklaması resmen doğrulandı. Çalışma üzerinde yapılan soruşturmada bebeklerin genetiğinin gerçekten değiştirildiği, ancak He'nin yasalara aykırı hareket ettiği öğrenildi. Soruşturmacılardan gelen açıklamada "Bilim insanı yabancı personelin de aralarında bulunduğu bir ekip kurdu ve yasalara aykırı olarak insan geni üzerinde değişiklik yapmak için güvenli olmayan bir teknoloji kullandı" ifadeleri kullanıldı.

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