Genelkurmay'ın paylaştığı çok özel 29 Ekim görüntüleri

Genelkurmay Başkanlığı da bugüne özel arşivinden Atatürk'ün fotoğraflarını çıkardı.İşte Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları. İşte o çok özel fotoğraflar...