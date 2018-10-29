Genelkurmay'ın paylaştığı çok özel 29 Ekim görüntüleri

Genelkurmay Başkanlığı Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünde arşivindeki az bilinen Atatürk fotoğraflarını paylaştı. Cumhuriyet'in ilanı ve yıl dönümü kutlamalarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı albümde, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninden Atatürk'ün köylülerle sohbetini gösteren kareler yer aldı.
Genelkurmay Başkanlığı da bugüne özel arşivinden Atatürk'ün fotoğraflarını çıkardı.İşte Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları. İşte o çok özel fotoğraflar...
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