Genelevdeki kadınların korkulu rüyası hanımağayı "ben"i ele verdi

ADANA'da çok sayıda suç kaydı nedeniyle 30 yıl, 7 ay hapis cezasıyla aranan 'Hanımağa' lakaplı örgüt lideri Gülşah Demir, kahveci gibi davranan polis memuru tarafından burnunun altındaki ben izinden tanınarak yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine 2012 yılında kurulan "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" üyelerini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda örgüt lideri Levent Demir ve 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Ancak polis örgüt üyelerini takibe devam etti. Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

KEMİK KIRAN HANIMAĞA: Lider yakalanmasına rağmen örgütün faaliyetlerine Demir'in eşi Gülşah Demir'in liderliğinde devam ettiği belirlendi. "Hanımağa" lakabıyla örgütü yöneten Demir'in eşi liderken de örgüt içerisinde ağırlığı olduğu, eşi cezaevine girince liderliği tamamen ele aldığı tespit edildi. Yapılan 10 aylık takip sonucunda örgütün 8 farklı şahıstan haraç istediği, vermeyenleri tehdit ettiği, alıkoyduğu ve darp ettiği, bazı kişilerin kemiklerini kırdığını belirledi. Ayrıca örgüt üyelerinin "Hanımağa" talimatıyla uyuşturucu ticareti yaptığı, bir aracı kurşunladığı tespit edildi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

FUHUŞ YAPTIRDIĞI KADINLARI TEHDİT EDİYORDU: Örgüt üyelerinin lüks yaşama düşkün olduğu bu nedenle genelevdeki kadınları da haraca bağladığı ortaya çıktı. Ayrıca örgütün genelevdeki kadınlardan alınan haraçla 120 bin TL değerinde otomobil aldığı, bunu da yine fuhuş yaptırdığı kadınlara ödettiği, ödemeyenleri ise testereyle ellerini kesmekle tehdit ettiği belirlendi. Haraç vermeyen genelev kadınlarını darp ettikleri de belirlendi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7