Genelevdeki kadınların korkulu rüyası hanımağayı "ben"i ele verdi

ADANA'da çok sayıda suç kaydı nedeniyle 30 yıl, 7 ay hapis cezasıyla aranan 'Hanımağa' lakaplı örgüt lideri Gülşah Demir, kahveci gibi davranan polis memuru tarafından burnunun altındaki ben izinden tanınarak yakalandı.

Genelevdeki kadınların korkulu rüyası hanımağayı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine 2012 yılında kurulan "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" üyelerini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda örgüt lideri Levent Demir ve 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Ancak polis örgüt üyelerini takibe devam etti.

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Genelevdeki kadınların korkulu rüyası hanımağayı

KEMİK KIRAN HANIMAĞA: Lider yakalanmasına rağmen örgütün faaliyetlerine Demir'in eşi Gülşah Demir'in liderliğinde devam ettiği belirlendi. "Hanımağa" lakabıyla örgütü yöneten Demir'in eşi liderken de örgüt içerisinde ağırlığı olduğu, eşi cezaevine girince liderliği tamamen ele aldığı tespit edildi. Yapılan 10 aylık takip sonucunda örgütün 8 farklı şahıstan haraç istediği, vermeyenleri tehdit ettiği, alıkoyduğu ve darp ettiği, bazı kişilerin kemiklerini kırdığını belirledi. Ayrıca örgüt üyelerinin "Hanımağa" talimatıyla uyuşturucu ticareti yaptığı, bir aracı kurşunladığı tespit edildi.

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Genelevdeki kadınların korkulu rüyası hanımağayı

FUHUŞ YAPTIRDIĞI KADINLARI TEHDİT EDİYORDU: Örgüt üyelerinin lüks yaşama düşkün olduğu bu nedenle genelevdeki kadınları da haraca bağladığı ortaya çıktı. Ayrıca örgütün genelevdeki kadınlardan alınan haraçla 120 bin TL değerinde otomobil aldığı, bunu da yine fuhuş yaptırdığı kadınlara ödettiği, ödemeyenleri ise testereyle ellerini kesmekle tehdit ettiği belirlendi. Haraç vermeyen genelev kadınlarını darp ettikleri de belirlendi.

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Genelevdeki kadınların korkulu rüyası hanımağayı

SİLAH TİCARETİ DE YAPIYORDU: Polis ayrıca örgütün silah ticareti de yaptığını ortaya çıkardı. Polis bütün delilleri topladıktan sonra 28 Şubat 2012 günü şafak vakti operasyon düğmesine bastı. 22 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda başta çete lideri Demir olmak üzere 22 kişi yakalandı.

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