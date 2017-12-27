Genç yaşta anne olanlar daha uzun yaşıyor

Genç yaşta anne olanlar daha uzun yaşıyor

Op. Dr. Betül Görgen, Portekiz Coimbra Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Bu çalışmaya göre, ileri yaşta çocuk sahibi olan kadınlar, çok genç ya da 20’li yaşlarda çocuk sahibi olanlara göre daha uzun yaşıyorlar" Üreme sağlığıyla uğraşan uzmanlar, çoğu zaman, çocuk sahibi olmak için geç kalınmaması konusunda hanımları uyarır. Çünkü çocuk sahibi olma sürecinin ötelenmesi, yaşın ilerlemesiyle çocuksuz kalma riskini de beraberinde getiriyor. Fakat son yapılan araştırmalar, ileri yaşta anne olmayı tercih eden hanımların yüzünü güldürecek.

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Genç yaşta anne olanlar daha uzun yaşıyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Portekiz Coimbra Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: "Bu çalışmaya göre, ileri yaşta çocuk sahibi olan kadınlar, çok genç ya da 20'li yaşlarda çocuk sahibi olanlara göre daha uzun yaşıyorlar. Sonuçlar özellikle ilk çocuk yapma yaşı geciktikçe, yaşam beklentisinin uzadığını gösteriyor.

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Genç yaşta anne olanlar daha uzun yaşıyor

İkinci bir çalışma ise, ilk çocuklarını 33 yaş ve sonrası doğuran kadınların, daha erken yaşta doğum yapanlara göre üç kat daha fazla uzun yaşamla ilgili belli DNA belirteçlerine sahip olduğunu göstermiştir. Daha ileri yaşlarda gebe kalan kadınların eğitimli, sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve kendilerine dikkat eden kadınlar olması bu farkın sebeplerinden biridir. İngiltere'de ilk gebelik yaş ortalaması yaklaşık 30 yaş civarındadır. Yine İngiltere'de 25 doğumun 1'i 40 yaş ve üstü anne tarafından yapılmaktadır.

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Genç yaşta anne olanlar daha uzun yaşıyor

Bu çalışmaların ortaya koyduğu ilginç sonuçlara rağmen, gebeliğin ötelenmesi de mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir hekimin görüşü alınarak yapılmalıdır. Aksi takdirde üzücü sonuçlarla karşılaşılabilir."

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