Genç yaşta anne olanlar daha uzun yaşıyor

İkinci bir çalışma ise, ilk çocuklarını 33 yaş ve sonrası doğuran kadınların, daha erken yaşta doğum yapanlara göre üç kat daha fazla uzun yaşamla ilgili belli DNA belirteçlerine sahip olduğunu göstermiştir. Daha ileri yaşlarda gebe kalan kadınların eğitimli, sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve kendilerine dikkat eden kadınlar olması bu farkın sebeplerinden biridir. İngiltere'de ilk gebelik yaş ortalaması yaklaşık 30 yaş civarındadır. Yine İngiltere'de 25 doğumun 1'i 40 yaş ve üstü anne tarafından yapılmaktadır.