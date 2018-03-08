Genç mühendisin feci sonu! Kendi iş yerini yeni kurmuştu

BURSA'da, inşaat mühendisi İlkcan Asena Çerçi (25) yönetimindeki otomobil, otoyolda arıza nedeniyle emniyet şeridine çekilen kamyona arkadan çarptı. Kazada genç mühendis olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilin motoru, yaklaşık 50 metre uzakta bulundu.

Genç mühendisin feci sonu! Kendi iş yerini yeni kurmuştu

Bursa’da genç kadın sürücünün kullandığı otomobil, otobanda arıza yapan ve park eden kamyona arkadan çarptı. Kazada 25 yaşındaki mühendis olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, İstanbul Bursa İzmir otobanı merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş viyadüğünün altında meydana geldi. 25 yaşındaki İlkcan Asena Çerçi idaresinde 34 PH 2925 plakalı otomobil, yağmurlu havada seyir halindeyken kontrolden çıkarak, viyadük altında arıza yapan 06 GB 9050 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Genç mühendisin feci sonu! Kendi iş yerini yeni kurmuştu

Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen aracın motoru ve aküsü metrelerce ileriye savruldu. Aracın sürücüsü İlkcan Asena Çerçi (25) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde olay yerinde hayatını kaybetti.

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Genç mühendisin feci sonu! Kendi iş yerini yeni kurmuştu

Ekiplerin yaptığı incelemede, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin motoru, kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzakta bulundu.

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Genç mühendisin feci sonu! Kendi iş yerini yeni kurmuştu

Öte yandan Kayseri’den gelerek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlayan Çerçi’nin 2 Şubat Cuma günü ‘Açina Mühendislik Plan Proje Taahhüt’ adı altında kendi iş yerini kurduğu öğrenildi.

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