Genç kızları kurtarmak isterken canından oldu

Kilis’te sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti.

Kilis’te sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göletine serinlenmek için giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpınmaya başladı. Twitter

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Kız çocuklarının suda çırpındığını gören Türk vatandaşı M.K.(58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu. Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ile dalgıçlar tarafından 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı. Twitter

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Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.



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