Genç kızın acı günü! Sevgilisi kollarında can verdi

Stephanie Ray, fotoğrafta bulunan erkek arkadaşı Blake Ward'a acı bir şekilde veda etti. Ward, bu fotoğraftan dakikalar sonrasında arkasında çok acı bir hikâye bırakarak dünyaya gözlerini yumdu. Genç kızın, ölmek üzere olan erkek arkadaşının göğsüne başını yasladığı yürek burkan fotoğraf, yaşam destek ünitesinin kapatılmasından sadece birkaç dakika önce çekildi.



