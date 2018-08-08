Genç kızın acı günü! Sevgilisi kollarında can verdi

Stephanie Ray, fotoğrafta bulunan erkek arkadaşı Blake Ward'a acı bir şekilde veda etti. Ward, bu fotoğraftan dakikalar sonrasında arkasında çok acı bir hikâye bırakarak dünyaya gözlerini yumdu.

Genç kızın acı günü! Sevgilisi kollarında can verdi

Stephanie Ray, fotoğrafta bulunan erkek arkadaşı Blake Ward'a acı bir şekilde veda etti. Ward, bu fotoğraftan dakikalar sonrasında arkasında çok acı bir hikâye bırakarak dünyaya gözlerini yumdu. Genç kızın, ölmek üzere olan erkek arkadaşının göğsüne başını yasladığı yürek burkan fotoğraf, yaşam destek ünitesinin kapatılmasından sadece birkaç dakika önce çekildi.

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Genç kızın acı günü! Sevgilisi kollarında can verdi

Genç kızın erkek arkadaşı Blake, sıcak havada serinlemek için girdiği denizde hızla gelen akıntılara kapılmıştı. Olayın ardından genç çocuk, Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine alındı.

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Genç kızın acı günü! Sevgilisi kollarında can verdi

"Seni her zaman gururlandıracağım" Ancak artık iyileşmesi mümkün olmayan çocuk için doktorlar ve akrabalar, yaşam destek ünitesini kapatıp hayatına son vermeye karar verdiler.

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Genç kızın acı günü! Sevgilisi kollarında can verdi

Her anında yanındaydı Bundan önce, Stephanie çok sevilen çocukla birlikte son anlarını yaşadı. Denizden kurtarıldığı andan doktorların onu kendi haline bıraktığı ana kadar her saniye onun yanındaydı.

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