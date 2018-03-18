Genç kadın neye uğradığını şaşırdı bir anda...

Bizler hayvanları seviyoruz ama bazı hayvanlar kadınlardan pek hoşlanmıyor gibi. Haberin devamında göreceğiniz gibi tüylü dostlarımız bu kadınları, onları kendilerinin yaklaştığı gibi yaklaşmak yerine saldırmayı tercih etmiş. Böylece ortaya birbirinden ilginç ve komik görüntüler ortaya çıkmış. İşte birbirinden komik o fotoğraflar.