Genç kadın bu hale geldi hemde inanılmaz bir nedenden

Estetik artık bir güzelleşme unsuru olmaktan çok bir takıntı haline gelmeye başladı. Ülkemizde de sıklıkla estetik operasyon facialarını görüyoruz. Ancak dünyada bunun örneklerine daha sık rastlıyoruz. Bu da sık rastlanan facialara az rastlanan bir örnek. Model olan Hang Mioku'nun yüzünün biçimi, kendi kendine yaptığı güzellik uygulamasından sonra kalıcı olarak bozuldu. Ancak bu estetik işlemi çok çok sıradan bir malzeme ile yapıldı. Duyunca hayrete edeceksiniz...

