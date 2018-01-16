Genç kadın bu hale geldi hemde inanılmaz bir nedenden

Estetik artık bir güzelleşme unsuru olmaktan çok bir takıntı haline gelmeye başladı. Ülkemizde de sıklıkla estetik operasyon facialarını görüyoruz. Ancak dünyada bunun örneklerine daha sık rastlıyoruz. Bu da sık rastlanan facialara az rastlanan bir örnek. Model olan Hang Mioku'nun yüzünün biçimi, kendi kendine yaptığı güzellik uygulamasından sonra kalıcı olarak bozuldu. Ancak bu estetik işlemi çok çok sıradan bir malzeme ile yapıldı. Duyunca hayrete edeceksiniz...
Estetik ameliyat bağımlısı Koreli bir kadın doktorların artık silikon vermeyi reddetmesi üzerine yüzüne yemeklik yağ enjekte etti. Karaborsadan aldığı bir şişe silikonun tamamını yüzüne enjekte eden Hang, daha sonra yemeklik yağı denedi ve ardından yüzü tamamen şişip yara izi içinde kaldı.
Kadının durumu Kore televizyonunda yayınlandı ve izleyiciler düzelmesi için gereken ameliyat masrafını karşılamak amacıyla para bağışında bulundu. İlk 10 ameliyatta doktorlar kadının yüzünden 60 gram, boynundan ise 200 gram silikon, yağ ve diğer yabancı maddeleri çıkardı.
Ancak Hang'ın yüzü yine de eski haline dönmedi. Hang ilk ameliyatını 28 yaşında Japonya'da yaşamaya başladığı zaman oldu ve o zamandan bu yana sürekli estetik işlem yaptırdı.
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