Genç çiftin balayı tatili kabusa döndü!

Joe ve Francheska Bechara çifti 7 Ekim'de Avustralya'nın Sidney kentinde dünya evine girdi. Çift ABD genelinde 3 haftalık balayı tatili planladı.
Balayı turunun ilk ayağında New York'a ulaşan çift için rüya gibi başlayan bu süreç, korkunç bir olayla devam etti.
Joe, eşi Francheska'yı egzersiz yaptığı spor salonunda yerde bilincini kaybetmiş şekilde buldu.
Francheska'yı yerde gören Joe derhal ambulansı aradı. Hastaneye kaldırılan Francheska'nın felç geçirdiği anlaşıldı.
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