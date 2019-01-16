Gelinim Mutfakta'da kriz! Dışlanan kaynana isyan etti

Kanal D'de ekrana gelen; sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı 'Gelinim Mutfakta' yarışmasında 44. haftanın üçüncü günü olaylı tamamlandı. Programın son bölümünde çeyrek altını kazanan gelin belli olurken, üç kaynananın Nilgün kaynanayı dışlayıp 'mezdeke' oynaması, stüdyoda kriz çıkardı.

Programın son bölümünde kaynanaların yemekleri tatmasının ardından gelinlerin puanları açıklandı. Haftanın üçüncü gününde Yağnur 15 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Ezgi 14, Simge 12, Sina ise 9 puan toplayabildi.

Asıl güne damga vuran olay ise Songül Hanımın, adaşı Songül Hanım ve Reyhan Hanım'ı da yanına alarak oryantal oynamasıydı. Fakat Songül Hanımın Nilgün Hanımı mezdeke oyununa dahil etmemesi stüdyoda olay oldu.