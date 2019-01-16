Gelinim Mutfakta'da kriz! Dışlanan kaynana isyan etti

Kanal D'de ekrana gelen; sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı 'Gelinim Mutfakta' yarışmasında 44. haftanın üçüncü günü olaylı tamamlandı. Programın son bölümünde çeyrek altını kazanan gelin belli olurken, üç kaynananın Nilgün kaynanayı dışlayıp 'mezdeke' oynaması, stüdyoda kriz çıkardı.

Asıl güne damga vuran olay ise Songül Hanımın, adaşı Songül Hanım ve Reyhan Hanım'ı da yanına alarak oryantal oynamasıydı. Fakat Songül Hanımın Nilgün Hanımı mezdeke oyununa dahil etmemesi stüdyoda olay oldu.

Yağnur, kayınvalidesinin dans performansının dışında bırakılmasına tepki gösterince Sina da kendi kayınvalidesini savunmaya başladı. Diğer gelinler ise Nilgün Hanımın yanında oldu.