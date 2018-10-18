Gelinim Mutfakta karıştı! Özüm çileden çıktı

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 31. haftanın dördüncü günü olaylı tamamlandı. Bugün yanı 18 Ekim Perşembe günü ekrana gelen bölümde yarışmaya bu hafta katılan Özüm, Başak ve Ezgi'nin Emel'i ortalarına alıp beline tül bağlamaya çalıştıklarını görünce çileden çıktı.

Başak, Ezgi'yle beraber "Çok süslü" olarak kafasında oturttuğu Emel ile uğraşmaya başladı. İkili Emel'in süsünü az bulduklarını söyleyerek onun beline tül bağlamaya başladılar.

Bu durumu yakışıksız bulan Özüm ise onların yanına giderek önce sözle tepkisini gösterdi.  Sonrasında da, Emel'in belinde sarılı olan tülü "Sessiz kaldığı için üzerine gidiyorsunuz! Yeter!" diyerek çıkarttı ve yere attı.

'BİZ SİZİN EĞLENCENİZ DEĞİLİZ' "Burada yemek yaparken eğleniyoruz!" diye kendilerini savunan Ezgi'ye, Özüm "Biz, sizin eğlenceniz değiliz!" diye sert cevap verdi. Özüm ve Başak bu olaydan sonra tartışmaya başladılar.

  • Medya 18 Ekim 2018 14:59
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