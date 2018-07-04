Gelinim Mutfakta Cansu'nun, Şebnem'den ricası mutfakta olay çıkardı!

Gelinim Mutfakta 83. Bölümde Şebnem'in, Cansu'ya istediği sandalyeyi getirmesi Özlem'in gözüne battı ve olay çıkarttı!

Hamile olan Cansu, ayakta yemeği hazırlamaktan dolayı yoruldu. Şebnem'den rica ederek sandalyesini getirmesini istedi. Şebnem bu isteği kırmadı ve sandalyeyi Cansu'ya getirdi. Bunu gören Özlem, Cansu'nun sandalyeyi istemekle Şebnem'i kullandığını söyledi. Özlem, Cansu'ya ve Şebnem'e "İnanmıyorum ya! Resmen ayakçı olarak kullanıyor Şebnem'i!" diyerek sataştı. Bu çıkışa Cansu ve Şebnem çok şaşırdılar. Özlem'in bu sataşmasına cevap vermeye başladılar ve stüdyoda tansiyon iyice arttı. Şebnem'in durumu anlatmak istemesi sürekli Özlem tarafından sözlerle kesildi. Şebnem buna tepki gösterince Özlem sert bir şekilde bağırarak karşılık verdi. Cansu, sesini yükselten Özlem'i uyardı. Özlem ise, "Sana ne!" dediğinde Cansu ona "O sesini kontrol etmeyi öğren!" diye sert bir karşılık verdi...