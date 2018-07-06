SON DAKİKA

Gelinim Mutfakta 6 Temmuz haftanın eleneni belli oldu

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 6 Temmuz 2018 cuma finalinde bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Programın 85. Bölümünde 52 puan toplayabilen Tuğba haftanın en düşük puanı aldı. Böylece Rukiye-Tuğba Ebrek yarışmaya veda etti. 

Gelinim Mutfakta Tuğba kimdir : Gelinim Mutfakta'ya 16. haftada kayınvalidesi Rukiye Ebrek ile dahil olan Tuğba Ebrek, aslen Kastamonulu. 14 aylık evli olan genç yarışmacının bir bebeği var.

Gelinim Mutfakta  Şebnem Karataş kimdir? : Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Şebnem, annesi öldükten sonra kendi kardeşlerine bakabilmek için sekiz yıldır sevdiği gençle bir türlü evlenemiş. Kardeşleri büyüdükte sonra Şebnem evlenmelerine bir engel kalmayınca kayınvalide adayı Suzan Tekin'in oğlu nişanlanmış. 5 aydır nişanlı olan Şebnem henüz nikah masasına oturabilmiş değil. Şebnem baba tarafından Ordu anne tarafından ise Selanik göçmeni. Şebnem Karataş 28 yaşında.

Gelinim Mutfakta Cansu kimdir? : Cansu ile kaynanası Sevgül hanım yarışmadan çekilen Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım’ın yerine geldi. Cansu ile Sevgül hanım daha önce Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarıydı. İlk elendiğinde hamile olan Cansu'nun karnı çok belli değildi. Kız bebek bekleyen Cansu 8 aylık hamile. Doğuma sadece 1 ay kala Gelinim Mutfakta yarışmasına katılması eleştiri konusu oldu. Cansu yarışmadan kazanacağı altınları doğumu için kullanacağını söylüyor.

Gelinim Mutfakta Özlem kimdir?  : Özlem ve kaynanası Nurten 4 Haziran'da Gelinim Mutfakta'ya katıldılar. Özlem aslen Kastomunulu. Kaynanası Nurten ise doğmu büyüme İstanbullu. Ancak aslen Sivaslı.

  • Medya 06 Temmuz 2018 15:16
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Gelinim Mutfakta 6 Temmuz haftanın eleneni belli oldu videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro