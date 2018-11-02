Gelini damadıyla kaçtı ATV'de Esra Erol'un ağzını açık bırakan yasak ilişki

ATV'de yayınlanan Esra Erol'la programında Sultan İnak'ın 6 çocuğu olan gelini Necmiye İnak, 3 çocuğu olan damadı Sezai Karal ile kaçtı.

ATV'de Esra Erol'un programına çıkan Sultan İnak gelini ve damadıyla ilgili yaptığı ifşalarla izleyiciyi şoke etti. Esra Erol'un ağzının açık kaldığı olaya göre Sultan teyzenin oğlunun eşi, kızının kocasıyla ilişkiye girdi. Necmiye İnak ile Sezai Karal eşlerini bırakıp birlikte kaçtı. Sultan İnak sırları ifşa edince gelin yayına bağlandı işte olanlar: Twitter

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Esra Erol'un programında akıl almaz bir aşk ilişkisi ifşa oldu. İzleyicinin kafasını allak bullak eden olayın başrollerinde kayınvalide Sultan İnak, gelini Necmiye İnak, damadı Sezai Karal ve oğlu Ercan İnak var. Twitter

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GELİN NECMİYE İNAK : Necmiye İnak 12 yaşında Sultan İnak'ın oğlu Ercan İnak ile evlendi. Necmiye İnak, aynı zamanda Sultan teyzenin görümcesinin kızıydı. Akrabasını çocuk yaşta oğluna alan Necmiye İnak, yaşananların en yakın tanığı oldu. Twitter

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