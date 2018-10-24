Gelen cep mesajıyla dağa kaçtı gerçeği öğrenince şoke oldu

NEVŞEHİR'de yaşayan ve hukuk bürosundan '3 ay hapis cezası' mesajı alan çiftçi Ahmet Kaya, korkup dağa kaçtı, gerçeği öğrenince şoke oldu!

Gelen cep mesajıyla dağa kaçtı gerçeği öğrenince şoke oldu

Nevşehir'de yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Korkutulan çiftinin hayatı kısa bir süreliğine hayatı zindan oldu. Çiftçilik yapan Ahmet Kaya'yı 25 kez arayan bir hukuk bürosunun görevlileri, elektrik borcu olduğunu ve ödemesi gerektiğini söyledi. Kaya ise "Benim elektrik aboneliğim yok, borcum da olmaz" dedi.

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Gelen cep mesajıyla dağa kaçtı gerçeği öğrenince şoke oldu

Bunun üzerine hukuk bürosu, "Elektrik borcunuzu ödemediğiniz için mahkemece hakkınızda 3 ay hapis cezası verilmiştir" şeklinde mesaj gönderdi. Mesajı okuyan Kaya, eşine ""Birazdan geliyorum" deyip, hapse girme korkusuyla dağa çıktı.

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Gelen cep mesajıyla dağa kaçtı gerçeği öğrenince şoke oldu

Dizi filmlerden öğrendiği şekilde teknik takibe takılmamak için de cep telefonunu kapatan Ahmet Kaya, dünyayla bağlantısını kesti. Mağarada zor şartlarda geçirdiği 15 günün ardından cesaretini toplayıp teslim olmaya karar veren Kaya, jandarma ve polise giderek teslim olmak istedi. Ancak "Hapis falan yok, seni korkutmuşlar" yanıtını aldı.

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Gelen cep mesajıyla dağa kaçtı gerçeği öğrenince şoke oldu

Bu arada, terk edildiğini zanneden eşi, çocuklarıyla birlikte babaevine yerleşti. Yuvası dağılma noktasına gelen Kaya'nın eşi, akrabaların devreye girmesiyle evine döndü. Ahmet Kaya, "O mesajla hayatımdan 15 yıl gitti" dedi. (kaynak: Sabah)

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