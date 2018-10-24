Gelen cep mesajıyla dağa kaçtı gerçeği öğrenince şoke oldu

Nevşehir'de yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Korkutulan çiftinin hayatı kısa bir süreliğine hayatı zindan oldu. Çiftçilik yapan Ahmet Kaya'yı 25 kez arayan bir hukuk bürosunun görevlileri, elektrik borcu olduğunu ve ödemesi gerektiğini söyledi. Kaya ise "Benim elektrik aboneliğim yok, borcum da olmaz" dedi.