Geçmişten günümüze 'Dünya Güzelleri'

110 yıl önce 14 Ağustos 1908 tarihinde İngiltere'nin Folkestone kentinde uluslararası nitelikteki ilk güzellik yarışması düzenlendi.

110 yıl önce 14 Ağustos 1908 tarihinde İngiltere'nin Folkestone kentinde uluslararası nitelikteki ilk güzellik yarışması düzenlendi. Dünya Güzeli yarışmasının selefi olarak kabul edilen bu güzellik yarışmasına altı İngiliz adayın yanı sıra, üç Fransız, bir İrlandalı, bir Avusturyalı ve bir de Amerikalı yarışmacı katıldı.



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110 yıl önce 14 Ağustos 1908 tarihinde İngiltere'nin Folkestone kentinde uluslararası nitelikteki ilk güzellik yarışması düzenlendi. Dünya Güzeli yarışmasının selefi olarak kabul edilen bu güzellik yarışmasına altı İngiliz adayın yanı sıra, üç Fransız, bir İrlandalı, bir Avusturyalı ve bir de Amerikalı yarışmacı katıldı... 1953 yılında Dünya Güzeli Yarışmasında birincilik kazanan Fransız güzel Denise Perrier.

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110 yıl önce 14 Ağustos 1908 tarihinde İngiltere'nin Folkestone kentinde uluslararası nitelikteki ilk güzellik yarışması düzenlendi. Dünya Güzeli yarışmasının selefi olarak kabul edilen bu güzellik yarışmasına altı İngiliz adayın yanı sıra, üç Fransız, bir İrlandalı, bir Avusturyalı ve bir de Amerikalı yarışmacı katıldı. 1962 Dünya Güzeli unvanına sahip Hollanda'lı Catharina Lodders.



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