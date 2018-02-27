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Geçmeyen mide ağrısı gastrit ve ülser habercisi mi belirtileri...

Geçmeyen mide ağrısı gastrit ve ülser habercisi mi belirtileri...

Geçmeyen mide ağrıları gastrit ve ülser habercisi olabilir! Doktor Sedat Işık geçmeyen mide ağrısının hangi hastalığı işaret ettiğini, gastrit ve ülserin belirtilerini ve doktora acil başvurulması gereken noktayı açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 04:37 - Güncelleme: 27-02-2018 04:37

Midenin zaman zaman yarattığı ağrılar o kadar şiddetli olur ki dayanılmayacak bir hal alabilir. ‘Bu ağrıyı çekenler bilir’ sözü, mide ağrıları çekenlerin çok iyi anlayacağı bir durumdur. Üstelik mide ağrıları gelip geçici olabileceği gibi başka hatalıkların da habercisi… Midede oluşan hastalıkların hafife alınamayacak kadar tehlikeli sonuçlara sebep olabileceğini söylenen Avrasya Hastanesinden Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık ayrıca erken teşhisle uygulanacak doğru tedavinin, hasta
sağlığı açısından da önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Mide ağrıları tetikleyen unsurlar; Düzensiz yemek yeme alışkanlıkları, Hormonal faktörler, Herhangi bir besin maddesine karşı alerjik bir durum, Stres gibi psikolojik sebepler, Fazlaca alkol ve sigara tüketimi, Mide ağrısına sebep olacak çeşitli mide hastalıklar gösterilebilir.

Gastrite dikkat! : Midenin iç yüzünde bulunan mukoza tabakasının farklı olaylar sonucu iltihaplanması olayına Gastrit adı verilir. Özellikle yetişkin insanlarda çok sık rastlanan bir hastalık olarak bilinen Gastrit diğer hastalıklara nazaran daha yüzeysel etkileri ve sonuçları vardır. İlerlemesi sonucu daha derinlere nüfuz edebilir ve ülsere yol açabilir. Hastalığı tetikleyen en belirgin durum düzensiz beslenme ve yerli yersiz tüketilen gereksiz ürünler - alkol, sigara- gösterilebilir. Hastalığın ilerleyen aşamasında da genetik yatkınlığı olan ve özellikle kanserojen maddelere maruz kalan bireylerde kansere gidişe zemin hazırlamaktadır. Mide bezlerinde doku değişiklikleri olan hastalarda mide kanseri dört kat daha fazla görülmektedir.

Kişinin gastrit olduğu nasıl anlaşılır? : Gastrit, akut ve sürekli olmak üzere iki ayrı şekilde sınıflandırılmaktadır. Kronik gastrit, kendini çok fazla belli etmez ve belirtileri kısa sürelidir. Teşhisi konusunda sıkıntı yaratabilir ve mide iltihabı, kusma, şişkinlik, iştahsızlık belirtileri arasında yer alır. Akut gastritte, midede yanmalar ve aşırı bir basınç ortaya çıkar. Alkol alımında mide ile teması sonrası mide tahriş olabilir ve delinmeler, yaralanmalar meydana gelir. Bu süreçte hasta mide bulantısı ile birlikte sürekli kusmaya başlar fakat kusmuğun rengi kanla karışık kırmızı bir renge sahiptir.

Gastritin tedavisi : Hastalık başlangıç aşamasındayken uygun ilaç tedavisine başlanabilir. İlaç tedavisinin yanı sıra eş zamanlı diyet uygulanmaktadır. Hastaya uygun yiyecek ve içecekler belirlenir ve hasta
bu şekilde beslenir. İlaç tedavisi mideyi onarmak ve tahripleri aza indirgemek amaçlı uygulanır. Hasta normale döndüğünde yediklerine ve içtiklerine yine de dikkat etmelidir, çünkü mide yeniden tahriş olabilir ve hastalık nüksedebilir. Diyet uygulamasında az yağlı besinler ve sebzeler ek olarak asitsiz ve diyet içecekler tavsiye edilmektedir.

ÜLSER VE BELİRTİLERİ : Midenizde oluşan yaralar; ülser! Mide asidinin aşırı üretimine bağlı olarak meydana gelen yaralar olan ülser, mide bölgesinde ağrı, yanma ve ekşime gibi yakınmalarla kendini gösterir.

*Hasta kişi sürekli ağzında ekşimsi bir tat hissi ile karşılaşır ve tat alma duyusu normal
bir bireye göre hassas değildir,
*Hasta kişinin dili, normal insanlara göre daha koyu bir renge bürünür,
* Karnın üst kısmında ağrı ve acı hissi ortaya çıkar.
*Hastalığın ikinci aşamasında baş dönmesi ve aşırı terleme gözlenir. Bu durumda derhal doktora başvurulmalıdır.
*Kusmalar başlar ve çoğu zaman hastanın ağzından kan gelir, bazı hastaların dışkılarında da kanama görülebilir bu belirtilerde artık hastalık ilerlemiş ve tedavisine bir an önce başlanması gereklidir.

Ülser tedavisi : Bu hastalık tedavi konusunda çok fazla zorluk çıkarmamaktadır. Özellikle ilk aşamada teşhis konulur ve tedaviye erken başlanırsa hastalığın tedavisi erken zamanda ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Hastalığın durumuna göre başlangıçta ilaç tedavisi uygulanabilir. Tedavi sırasında ve sonrasında;
* Düzenli bir şekilde istirahat etmek,
*Yemek saatlerinizi kaçırmamak ve bu saatleri belirli bir düzene sokmak,
*Bağırsaklarınızın düzenli bir şekilde çalıştığından emin olmak,
*Sigara, alkol ve çay gibi maddelerden olabildiğince uzak durmak ve sigaralı ortamda bulunmamak, hastalık için önemli faktörler arasındadır.

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