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Gece tükedildiğinde faydası daha fazla olan besinler

Gece tükedildiğinde faydası daha fazla olan besinler

Geceleri karnınız kazındığında buzdolabının kapağını açıp bakıyorsanız, bundan sonra aşağıdaki 'gece besinleri'ni tüketmeye özen gösterin.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 06:00 - Güncelleme: 15-01-2019 06:00

Gece yiyilen yemeklerin zararlı olduğu söylense de, aşağıdaki besinlerin faydası gece iki kat daha artıyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre besinlerin gece yatmadan önce tüketildiğinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli yapıldığı saptanmıştır

Peki gece tüketilen hangi besinlerin faydasını daha fazla görürüz? İşte cevabı...

Domates: Gün içerisinde tükettilen bazı besinler vücutta hem iltihaplanma hem de su tutar. Bu durumu engellemek için bol miktarda antioksidan bulunduran domates, gece yatmadan önce tüketilebilir. 

Kuşkonmaz: İçerdiği folik asit sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve gece vücut ısısının ani düşmelerini önler. Karaciğerde bulunan toksinleri idrar yolu ile atar.

Marul: Yapılan araştırmalarda günlük yedi yaprak tüketilen marul vücudun ihtiyacı olan A vitaminini sağlar. Ayrıca marul gece tüketildiğinde etkisinin daha fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır. Vücudun gece hücreleri yenilediği sırada A vitaminin yüksek olması daha sağlıklı ve hızlı bir yenilenmeyi destekler.

Karpuz: Lif ve su  oranı fazla olan karpuz, gece tüketildiğinde sindirimi düzenler vücudun ihtiyacı olan sıvı oranını karşılar. C vitamini bakımından zengin olan karpuz ayrıca mide iltihaplanmasını da önler. 

Enginar: Enginar içerdiği maddler sayesinde vücutta detoks etkisi yapar. Vücutta birikmiş serbest radikalleri idrar yolu ile atar. Gece hücre yanilenmesine geçen vücudun daha sağlıklı bu işemi yapmasını destekler.

Bal: Doğada bulunan en sağlılı doğal ilaç olan bal, vücudu hastalıkların yanı sıra kanserden de korur. Diş sağlığında beyin sağlığına kadar hemen hemen her yere faydası olan balı gece yatmadan önce bir kaşık tüketilmesi daha faydalı olacaktır. Sindirimi ve sinir sistemlerini düzenleyerek iyi bir uyku çekmenizi sağlarken daha rahat uyanmanızı sağlar. 

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