Gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi ortalık yıkıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde gece kulüpleri sezonu açtı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış gecesinde Simge Sağın konser verdi, DJ Burak Yeter performans sergiledi. Gece kulüplerinin vazgeçilmezi go- go kızları ise danslarıyla büyüledi.

Gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi ortalık yıkıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde gece kulüpleri sezonu açtı. Kemer'de iki büyük gece kulübünün kapılarını açmasıyla gece hayatı da hareketlendi. Binlerce yerli ve yabancı turist gece kulüplerini doldururken, birçoğu yoğunluktan içeri giremedi. Açılışlar renkli görüntülere sahne olurken, Kemer gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen go- go kızları, DJ performansları eşliğinde sergiledikleri danslarıyla büyüledi.

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Gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi ortalık yıkıldı

Miş Miş' adlı şarkısıyla ünlenen Simge Sağın kulüplerden birinde sahneye çıkarken, diğerinde ise DJ Burak Yeter performans sergiledi. Yazın gelmesiyle birlikte Antalya'nın Kemer ilçesinde gece hayatı iyice renklendi. İzdihamın yaşandığı gecede yerli ve yabancı turistler alkolün de etkisiyle yerlerinde duramadılar ve çılgınca dans ettiler.

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Gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi ortalık yıkıldı

İşte gece hayatından kareler...

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Gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi ortalık yıkıldı

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