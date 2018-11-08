Gece görüşlü İHA ile böyle yakalandılar!

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde gece görüşlü insansız hava aracıyla yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25 bin 100 kilogram kaçak midye ele geçirdi. Jandarmanın termal kamera takılı İHA'sı havadan kaçakçıları böyle görüntüledi.

Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. 80 plakalı bir TIR'a 34 plakalı minibüsle midye getirildiği tespit edildi. Ekipler gece görüşüne sahip insansız hava aracıyla yaptıkları keşif sonucu harekete geçti.

Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25 bin 100 kilogram kaçak midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler imha edilmek üzere Gemlik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayı gerçekleştiren şahıslara idari para cezası kesildi. Termal kamera takılı jandarma kontrolündeki İHA kilometre uzaklıktan havalanıp kaçakçıların bulunduğu bölgeden görüntü verdi.

Kısa sürede İHA'nın bulunduğu mevkiye gelen ekipler zanlıları yakaladı.

O anlar İHA'nın termal kamerasına an be an yansıdı.