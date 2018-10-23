Gaziosmanpaşa’da dev operasyon: 40 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’da 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 40 şüpheli ise gözaltına alındı.