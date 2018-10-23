Gaziosmanpaşa’da dev operasyon: 40 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da 40 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 40 şüpheli göz altına alındı. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.

Gaziosmanpaşa’da dev operasyon: 40 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’da 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 40 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Gaziosmanpaşa’da dev operasyon: 40 gözaltı

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler şafak vakti ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirilirken operasyonda 50 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

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Gaziosmanpaşa’da dev operasyon: 40 gözaltı

Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi’nde bir apartmana baskın yapan ekipler binanın en üst katındaki dairede arama yaptı.

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Gaziosmanpaşa’da dev operasyon: 40 gözaltı

Dairede aramalar sürerken, binanın dışında ise Özel Harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

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