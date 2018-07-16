Gaziantep'te sokak ortasında ibretlik ölüm!

Olay, Gaziantep'in ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşlarındaki genç kullandığı uyuşturucu madde nedeniyle komaya girdi. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ: Olay yerine gelen sağlık ekipleri, komaya giren gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonra olay yerine yapılan incelemenin ardından, uyuşturucu komasından ölen gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gazianep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Taksim'in göbeğinden yürek burkan bonzai manzaraları...

Bonzai kullanan gencin içler acısı hali