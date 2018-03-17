Gaziantep'te polislerle zanlı arasında arbede

GAZİANTEP'te, bir zanlıyla polisler arasında yaşanan arbede nedeniyle soruşturma açıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Şahinbey ilçesinde dün akşam saatlerinde polis memurları ve şüpheli M.C.Ö. arasında yaşanan gerginlikle ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Yapılan haber ve kullanılan görüntülerle ilgili bir dizi inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kavşak noktasında görevli trafik ekibinin görev yapmasına engel olmaya, görevli polis memurlarına küfür ve hakaret ederek çevredeki vatandaşları provoke etmeye çalışan M.Ç.Ö adlı şüpheli şahsın gözlem altına alınması sırasında meydana gelen olay nedeniyle valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, polislerle tartışan zanlı M.C.Ö, ekiplerce gözaltına alınmak istenirken arbede yaşanıyor ve polis memurlarından birinin elinde bıçağın olması da dikkati çekiyor.

  • Güncel 17 Mart 2018 22:17
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  • Misafir 17 Mart 2018 22:30 bıçak değil döner bıçağıdır

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