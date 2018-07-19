Gazetecileri gördü panikledi! Deniz Akkaya'nın zor anları

Deniz Akkaya, önceki gece sevgilisi Gökmen Şenova ve arkadaşlarıyla Etiler Papermoon'da görüntülendi. Mekan çıkışında gazetecilerin beklediğini fark eden Akkaya, panikleyerek restorana geri döndü. Görevlileri kendisine siper eden eski manken, sorulara yanıt vermedi. Gökmen Şenova’nın kolunun alçıda olması da gözlerden kaçmadı.