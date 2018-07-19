Gazetecileri gördü panikledi! Deniz Akkaya'nın zor anları

Deniz Akkaya, önceki gece sevgilisi Gökmen Şenova ve arkadaşlarıyla Etiler Papermoon'da görüntülendi. Mekan çıkışında gazetecilerin beklediğini fark eden Akkaya, panikleyerek restorana geri döndü. Görevlileri kendisine siper eden eski manken, sorulara yanıt vermedi. Gökmen Şenova’nın kolunun alçıda olması da gözlerden kaçmadı.
Sevgilisi Murat Varol’dan ayrıldıktan sonra saçlarını kestiren Akkaya, rengini de sürekli değiştirmeye devam ediyor. Akkaya önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Sarı saçlarını önce platine sonra pembeye çeviren Akkaya’nın şimdi de maviye boyattığı görüldü. Ünlü manken yeni saç rengi için “Bu son kararım” açıklamasını yaptı.
Sivri dilli çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. İş toplantısından çıkan Akkaya’nın ayağındaki Balmain marka botlar dikkat çekti. Akkaya yeni botlarının fotoğrafını “Ben bunlara aşık oldum” notuylu paylaştı.
Deniz Akkaya önceki gece Cihangir Jash Restaurant’ta arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Mekan çıkışında, Akkaya’nın kısa süre önce platin sarısına boyattığı saçlarını pembe yaparak imaj değiştirdiği görüldü.
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