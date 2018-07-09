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Gazetecilere cevap verdi; Başkan diyebilirsiniz

Gazetecilere cevap verdi; Başkan diyebilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurul'unda yemin etti ve yeni hükümet sistemi resmen başladı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 18:44 - Güncelleme: 09-07-2018 18:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.43'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur. Duygularımı akşam Külliye'deki konuşmamda aktaracağım" dedi. Gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı" sorusuna ise "Başkan diyebilirsiniz" diye yanıt verdi.

Erdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntüErdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntüErdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntüErdoğan'ın yemin töreninden düşman çatlatan müthiş görüntüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 18:57 ve bahçeliye ilk kapakk güya cumhurbaşkanlığı olacaktı daha ilk dakkkadan başkan dedirtmekte hemde kanunda olmadığı halde ................

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