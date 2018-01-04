Gazete manşetleri Sözcü - Hürriyet - Fanatik 4 Ocak 2018

4 Ocak 2018 Perşembe gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 4 Ocak çocuk sahibi olmak için embriyosunu donduran Ö.O ile T.O çiftini taşıyarak 'Embriyomu çaldılar' manşetiyle çıktı. Milliyet gazetesi de dünyanın konuştuğu İran'ı manşete taşıdı. Habertürk gazetesi de Macaristan'a gidip dönmek istemeyen halk oyunları ekibini 'Halt oyunları' manşetiyle en baş köşeye taşıdı. Sabah gazetesine manşetine memur ve emekli zamlarını manşete taşıdı. 4 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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4 Ocak 2018 Perşembe gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 4 Ocak çocuk sahibi olmak için embriyosunu donduran Ö.O ile T.O çiftini taşıyarak 'Embriyomu çaldılar' manşetiyle çıktı. Milliyet gazetesi de dünyanın konuştuğu İran'ı manşete taşıdı. Habertürk gazetesi de Macaristan'a gidip dönmek istemeyen halk oyunları ekibini 'Halt oyunları' manşetiyle en baş köşeye taşıdı. Sabah gazetesine manşetine memur ve emekli zamlarını manşete taşıdı. 4 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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4 Ocak 2018 Perşembe gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 4 Ocak çocuk sahibi olmak için embriyosunu donduran Ö.O ile T.O çiftini taşıyarak 'Embriyomu çaldılar' manşetiyle çıktı. Milliyet gazetesi de dünyanın konuştuğu İran'ı manşete taşıdı. Habertürk gazetesi de Macaristan'a gidip dönmek istemeyen halk oyunları ekibini 'Halt oyunları' manşetiyle en baş köşeye taşıdı. Sabah gazetesine manşetine memur ve emekli zamlarını manşete taşıdı. 4 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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