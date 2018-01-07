Gazete manşetleri Hürriyet - Sözcü- Sabah 7 Ocak 2018

7 Ocak 2018 Pazar gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün neredeyse tüm gazetelerin manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vurduk mu oturturuz' sözleri yer aldı. Habertürk gazetesi de manşetine yine Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak 'Amerika'ya dava açarız' manşetini attı bu kez konu Hakan Atilla'ydı. Sabah gazetesine manşetine "Türkiye Avrupa ilişkileri hızla toparlanmalı" yazdı. 7 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle;