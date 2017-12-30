Gazete manşetleri Hürriyet - Sözcü - Sabah 30 Aralık 2017

30 Aralık 2017 Cumartesi gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 30 Aralık manşetine özel bir haberle çıktı. HIV olmalarına rağmen sağlıklı bir bebek dünyaya getiren çifti manşete taşıyan Hürriyet, "Biz HIV mahkumuyuz" yazdı. Sabah gazetesi de Kemal Kılıçdaroğlu'n atıfta bulunarak "Kılıçdaroğlu darbecilerin avukatı" yazdı. Milliyet gazetesi de manşetini ikiye bölerek hem dün açıklanan asgari ücreti hem de S-400'lerle ilgili bilgi verdi. Habertürk özel bir haberle manşete çıkarak kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sekreteriyim diye tanıtıp dolandırılan "İşbilir Bay Mehmet"i yazdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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30 Aralık 2017 Cumartesi gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 30 Aralık manşetine özel bir haberle çıktı. HIV olmalarına rağmen sağlıklı bir bebek dünyaya getiren çifti manşete taşıyan Hürriyet, "Biz HIV mahkumuyuz" yazdı. Sabah gazetesi de Kemal Kılıçdaroğlu'n atıfta bulunarak "Kılıçdaroğlu darbecilerin avukatı" yazdı. Milliyet gazetesi de manşetini ikiye bölerek hem dün açıklanan asgari ücreti hem de S-400'lerle ilgili bilgi verdi. Habertürk özel bir haberle manşete çıkarak kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sekreteriyim diye tanıtıp dolandırılan "İşbilir Bay Mehmet"i yazdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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2 19

30 Aralık 2017 Cumartesi gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 30 Aralık manşetine özel bir haberle çıktı. HIV olmalarına rağmen sağlıklı bir bebek dünyaya getiren çifti manşete taşıyan Hürriyet, "Biz HIV mahkumuyuz" yazdı. Sabah gazetesi de Kemal Kılıçdaroğlu'n atıfta bulunarak "Kılıçdaroğlu darbecilerin avukatı" yazdı. Milliyet gazetesi de manşetini ikiye bölerek hem dün açıklanan asgari ücreti hem de S-400'lerle ilgili bilgi verdi. Habertürk özel bir haberle manşete çıkarak kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sekreteriyim diye tanıtıp dolandırılan "İşbilir Bay Mehmet"i yazdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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