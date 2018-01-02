Gazete manşetleri Hürriyet - Sözcü - Habertürk 2 Ocak 2018

2 Ocak 2018 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 2 Ocak manşetine son günlerin en çok konuşulan konusu olan İran'ı taşıdı. 29 vilayetin kaynadığını yazan Hürriyet, İran'a dikkat çekti. Milliyet gazetesi de özel bir haberle manşete çıkarak "Gübreye EYP takibi" yazdı. Habertürk gazetesi de Hürriyet gibi manşetine İran'ı taşıdı ve "İran alarm veriyor" yazdı. Sabah da Tunus Nahda Partisi Başkanı ile yapılan söyleşiyi manşete taşıdı. 2 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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2 Ocak 2018 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 2 Ocak manşetine son günlerin en çok konuşulan konusu olan İran'ı taşıdı. 29 vilayetin kaynadığını yazan Hürriyet, İran'a dikkat çekti. Milliyet gazetesi de özel bir haberle manşete çıkarak "Gübreye EYP takibi" yazdı. Habertürk gazetesi de Hürriyet gibi manşetine İran'ı taşıdı ve "İran alarm veriyor" yazdı. Sabah da Tunus Nahda Partisi Başkanı ile yapılan söyleşiyi manşete taşıdı. 2 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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2 Ocak 2018 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 2 Ocak manşetine son günlerin en çok konuşulan konusu olan İran'ı taşıdı. 29 vilayetin kaynadığını yazan Hürriyet, İran'a dikkat çekti. Milliyet gazetesi de özel bir haberle manşete çıkarak "Gübreye EYP takibi" yazdı. Habertürk gazetesi de Hürriyet gibi manşetine İran'ı taşıdı ve "İran alarm veriyor" yazdı. Sabah da Tunus Nahda Partisi Başkanı ile yapılan söyleşiyi manşete taşıdı. 2 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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