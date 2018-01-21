Gazete manşetleri Hürriyet - Sözcü - Fanatik 21 Ocak 2018

21 Ocak 2018 Pazar gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün tüm gazeteler manşetlerine Afrin'e yapılan 'Zeytin Dalı Operasyon'unu taşıdı. İşte 21 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri ; Twitter

Facebook

Google Plus

1 19

21 Ocak 2018 Pazar gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün tüm gazeteler manşetlerine Afrin'e yapılan 'Zeytin Dalı Operasyon'unu taşıdı. İşte 21 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri ; Twitter

Facebook

Google Plus

2 19

21 Ocak 2018 Pazar gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün tüm gazeteler manşetlerine Afrin'e yapılan 'Zeytin Dalı Operasyon'unu taşıdı. İşte 21 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri ; Twitter

Facebook

Google Plus

3 19