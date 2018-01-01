Gazete manşetleri Hürriyet - Milliyet - Habertürk 1 Ocak 2018

Gazete manşetleri Hürriyet - Milliyet - Habertürk 1 Ocak 2018

1 Ocak 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 1 Ocak manşetine Türk mühendis Ece Kamar'ı taşıdı ve "Yapay zeka Ece'ye emanet yazdı. Milliyet gazetesi de manşetine bilim haberi taşımayı tercih etti. Habertürk gazetesi de bugün özel bir haberle çıkarak HIV virüsü taşıyan ve doğuma alınmayan kadını yazdı. Sabah da 2018 yılında çılgın projeler yapılacağını yazdı. 1 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle;

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Gazete manşetleri Hürriyet - Milliyet - Habertürk 1 Ocak 2018

1 Ocak 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 1 Ocak manşetine Türk mühendis Ece Kamar'ı taşıdı ve "Yapay zeka Ece'ye emanet yazdı. Milliyet gazetesi de manşetine bilim haberi taşımayı tercih etti. Habertürk gazetesi de bugün özel bir haberle çıkarak HIV virüsü taşıyan ve doğuma alınmayan kadını yazdı. Sabah da 2018 yılında çılgın projeler yapılacağını yazdı. 1 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle;

219
Gazete manşetleri Hürriyet - Milliyet - Habertürk 1 Ocak 2018

1 Ocak 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 1 Ocak manşetine Türk mühendis Ece Kamar'ı taşıdı ve "Yapay zeka Ece'ye emanet yazdı. Milliyet gazetesi de manşetine bilim haberi taşımayı tercih etti. Habertürk gazetesi de bugün özel bir haberle çıkarak HIV virüsü taşıyan ve doğuma alınmayan kadını yazdı. Sabah da 2018 yılında çılgın projeler yapılacağını yazdı. 1 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle;

319
Gazete manşetleri Hürriyet - Milliyet - Habertürk 1 Ocak 2018

1 Ocak 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 1 Ocak manşetine Türk mühendis Ece Kamar'ı taşıdı ve "Yapay zeka Ece'ye emanet yazdı. Milliyet gazetesi de manşetine bilim haberi taşımayı tercih etti. Habertürk gazetesi de bugün özel bir haberle çıkarak HIV virüsü taşıyan ve doğuma alınmayan kadını yazdı. Sabah da 2018 yılında çılgın projeler yapılacağını yazdı. 1 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle;

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