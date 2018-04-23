Gazete manşetleri 23 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Cumhuriyet

23 Nisan 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde,

CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan 2018 Pazartesi Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 23 Nisan 2018 Pazartesi gazete manşetleri...