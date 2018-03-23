Gazete manşetleri 23 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

Gazete manşetleri 23 Mart 2018 Cuma günü gazete manşetlerinde bugün neler var? Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak, Sözcü, Fanatik, Posta ve Cumhuriyet manşetlerinde ne var? 23 Mart 2018 Cuma günü gazete manşetlerini haberimizde okuyabilirsiniz.

Gazete manşetleri 23 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

23 Mart 2018 Cuma gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda, Özel Kuvvetler'in Afrin'e girdikten sonra çekilen Afrin şehir merkezinden fotoğraflar var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise Spor Toto Süper Lig takımlarının henüz transfer dönemi başlamadan yapmayı planladıkları transferler var. 23 Mart 2018 Cuma Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 23 Mart 2018 Cuma gazete manşetleri...

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Gazete manşetleri 23 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

23 Mart 2018 Cuma gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda, Özel Kuvvetler'in Afrin'e girdikten sonra çekilen Afrin şehir merkezinden fotoğraflar var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise Spor Toto Süper Lig takımlarının henüz transfer dönemi başlamadan yapmayı planladıkları transferler var. 23 Mart 2018 Cuma Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 23 Mart 2018 Cuma gazete manşetleri...

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Gazete manşetleri 23 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

23 Mart 2018 Cuma gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda, Özel Kuvvetler'in Afrin'e girdikten sonra çekilen Afrin şehir merkezinden fotoğraflar var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise Spor Toto Süper Lig takımlarının henüz transfer dönemi başlamadan yapmayı planladıkları transferler var. 23 Mart 2018 Cuma Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 23 Mart 2018 Cuma gazete manşetleri...

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Gazete manşetleri 23 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

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