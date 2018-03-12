Gazete manşetleri 12 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

12 Mart 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina ve 7 arkadaşının hayatını kaybettiği uçak kazası var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise Spor Toto Süper Lig de iyice kızışan şampiyonluk yarışı var. 12 Mart 2018 Pazartesi Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 12 Mart 2018 Pazartesi gazete manşetleri... gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Türkiye'nin Afrin'de düzenlendiği Zeytin Dalı operasyonunda Cinderes'e adım adım yaklaşan Türk askeri var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise Spor Toto Süper Lig de Galatasaray'ın 2-1'lik Konyaspor galibiyeti var. 12 Mart 2018 Pazartesi Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 12 Mart 2018 Pazaretsi gazete manşetleri...