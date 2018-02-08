Gaybubet evinde basıldılar! Polis eşleri, Yargıtay üyesi, dekan...

TÜRKİYE genelinde bugün en flaş FETÖ gözaltıları vardı. Gaybubet evinde HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya ile 21 kişi basılırken aranan Dekan da kayınbabasının evinden bulundu. KHK ile ihraç edilen polislerin eşleri ve Gazi Üniversitesi çalışanları da gözaltında.

TÜRKİYE genelinde bugün flaş FETÖ operasyonları vardı. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise FETÖ'nden ihraç edilen polislerin eşlerine yönelik olanıydı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturması çerçevesinde 2014'ten sonra meslekten ihraç edilen 13 emniyet mensubunun eşleri hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Konya, Kayseri, İzmir, Tokat, Yozgat, Adana, Denizli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eşleriyle birlikte örgütün sohbetlerine katıldıkları iddia edilen 13 kadın gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Twitter

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Günün en flaş gözaltısı da Gaybubet evlerinde oldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının kararı üzerine 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya da yakalandı. Gaybubet evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kaya, ile birlikte aranan 21 kişi de ele geçirildi.. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti. Twitter

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DEKAN YAKALANDI : FETÖ "terör örgütüne üye olmak ve finans sağlama" suçlamasıyla aranan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen'i Zonguldak'ta gözaltına aldı. Kayınbabasının evinde gözaltına alınan zanlı Kayseri'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi. Twitter

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