Gardiyanlardan çıplak arama skandalı 'Lezbiyen misin'

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 6 Ocak 2017’de Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan C.S.H.Ç.’yi ziyarete giden kız kardeşi S.Ç.’nin kadın arama odasında üst araması yapıldı. Bu sırada orada bulunan infaz koruma memurları D.D. ile G.K.’ya üstünü aratmak istemeyen S.Ç., “Bilerek yapıyorsunuz. Biz uyuşturucu suçlusu değiliz. Bizi onlarla karıştırmayın. Önce suçumuzu öğrenin. Kafanıza göre bizi arayamazsınız. Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz” dedi.