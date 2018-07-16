Gardiyanlardan çıplak arama skandalı 'Lezbiyen misin'

Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'a kardeşi'ni ziyaret eden S.Ç'ye çıplak arama yapılmak istenmiş, S.Ç. soyunmayınca hakkında dava açılmıştı. S.Ç., Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada beraat etti.

Gardiyanlardan çıplak arama skandalı 'Lezbiyen misin'

Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'a kardeşi'ni ziyaret eden S.Ç'ye çıplak arama yapılmak istenmiş, S.Ç. soyunmayınca hakkında dava açılmıştı. S.Ç., Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada beraat etti.

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Gardiyanlardan çıplak arama skandalı 'Lezbiyen misin'

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 6 Ocak 2017’de Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan C.S.H.Ç.’yi ziyarete giden kız kardeşi S.Ç.’nin kadın arama odasında üst araması yapıldı. Bu sırada orada bulunan infaz koruma memurları D.D. ile G.K.’ya üstünü aratmak istemeyen S.Ç., “Bilerek yapıyorsunuz. Biz uyuşturucu suçlusu değiliz. Bizi onlarla karıştırmayın. Önce suçumuzu öğrenin. Kafanıza göre bizi arayamazsınız. Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz” dedi.

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Gardiyanlardan çıplak arama skandalı 'Lezbiyen misin'

Bu şekilde iki görevli memura hakaret ettiği iddiasıyla S.Ç. hakkında ‘kamu görevlisine görevine karşı hakaret’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Gardiyanlardan çıplak arama skandalı 'Lezbiyen misin'

‘ELİNLE YOKLA’ DEDİM; Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını yapan S.Ç., “Oradaki bayan gardiyan üzerimi çıkarmamı istedi. Tişörtümü çıkarmamı istedi. Ben çıkarmak istemedim. Çamaşırımı göstererek elinizle yoklayın dedim. Hakaret etmedim. Belirtilen sözleri söylemedim, suçu kabul etmiyorum” dedi. S.Ç.’nin kız kardeşi N.Ç. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadede suça konu olan sözleri kendisinin söylediğini belirterek şöyle konuştu:

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