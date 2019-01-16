Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'un eleştirilerine cevap

Kanal D'de yayınlanan magazin programına konuk olan Selda Alkor, Afrika'da su kuyuları açan, Suriyeli mültecileri ziyaret edip hediyeler ve yardımlar yapan oyuncu Gamze Özçelik'i hedef alan eleştirilerde bulunmuştu.
Ünlü oyuncu Selda Alkor, insanlara umut olan Özçelik hakkında "Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" şeklinde konuşmuştu.
Gamze Özçelik yaptığı açıklamada, yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl yapıldığını ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.
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