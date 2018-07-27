Game of Thrones son sezon ne zaman başlayacak 8.sezon için ilk açıklama!

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan HBO yapımı Game of Thrones'un son sezonu merakla bekleniyor. 2018 yılında yayınlanmayan Game of Thrones final sezonu hakkında ilk resmi açıklama geldi. HBO Başkanı Casey Bloys, 2019 olarak tahmin edilen yayın tarihini doğrulayarak 2019’un ilk yarısına işaret etti. Televizyo Eleştirmenleri Birliği’nin basın turunda konuşan Bloys, kesin bir tarih vermedi.
Deanerys Targanyen’i (Khaalesi) canlandıran Emilia Clarke bir röportajında, "Dizinin final sezonu için 2019’a kadar neden beklememize kesinlikle değecek. Bu hem dizi ekibi hem de izleyiciler için zor süreç. Fakat son sezonun senaryosunu okudum. Öyle büyülendim ki bir an önce evden çıkmak istedim. Üç saat sonra geri döndüğümde hala okudukları sindirememiş ve onların etkisinden çıkamamıştım" demişti.
Altı bölümden oluşacak olan sekizinci sezonda ‘çok acıklı ve beklenmedik’ ölümler yaşanması bekleniyor.
HBO’nun dizilerden sorumlu Başkan yardımcısı Francesca Orsi, Kudüs’te düzenlenen INTV konferansında katılımcılara, oyuncuların canlandırıdığı karakterlerin akıbetlerini okuduklarında masaya iyice sokularak ağladıklarını belirterek şunları söylemişti: “Daha önce hiçbir oyuncu dizinin senaryosunu görmemişti. Okuduklarında ise her biri kendi ölümü yüzünden moral olarak çöktü. Final senaryosunda son birkaç kelime hepsini gözyaşlarına boğdu. En sonunda dizinin finali 15 dakika boyunca alkışlandı.”
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